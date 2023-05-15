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Reuters: ЕЦБ оштрафовал Goldman Sachs более чем на €6,6 млн за неправильную отчетность

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Brendan McDermid/Reuters

Европейский Центробанк (ЕЦБ) ввел штрафные санкции против Goldman Sachs из-за того, что компания сдала неправильную отчетность о кредитных рисках. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление регулятора.

ЕЦБ оштрафовал Goldman Sachs на €6,63 млн, так как компания нарушила правила отчетности о кредитных рисках, не указав их в сданном документе.

В начале мая «Коммерсантъ» писал, что после повышения ставок на майском заседании в седьмой раз подряд Европейский Центробанк не планирует менять курс денежно-кредитной политики. Ставки будут повышены еще минимум на двух следующих заседаниях.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Deutsche Bank AG сообщило, что укрепление курса евро вкупе с ужесточением денежно-кредитной политики руководства ЕЦБ могут привести к ослаблению позиций американского доллара на мировом валютном рынке.

Ранее РБК писал, что российские структуры американских банков Goldman Sachs и Bank of America зафиксировали убытки по итогам 2022 года впервые за пять лет.

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