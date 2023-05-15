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Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов из Москвы в Тбилиси

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российская авиакомпания «Азимут» открыла на своем сайте продажу авиабилетов из Москвы в Тбилиси, после того как авиационные власти Грузии выдали ей разрешение на полет с 17 мая.

Цены на билеты варьируются от 17 148 рублей до 62 798 рублей.

Ранее ТАСС со ссылкой на агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что авиационные власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая. Авиакомпания сможет выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что несколько российских авиакомпаний запросили выполнение рейсов из РФ во все международные аэропорты Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы в Грузию.

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