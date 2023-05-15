Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Авиавласти Грузии выдали разрешение компании «Азимут» летать в страну с 17 мая

close
100%
Shutterstock

Авиационные власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство гражданской авиации Грузии.

В агенстве сообщили, что авиакомпания сможет выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно.

Также глава агентства Гиви Давиташвили в интервью телеканалу «Имеди» рассказал, что авиавласти Грузии рассматривают заявки пяти авиакомпаний, одна из которых принадлежит грузинскому национальному перевозчику Georgian Airways, на начало прямых полетов из России в республику.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все международные аэропорты Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Давиташвили отметил, что решение по заявкам может быть принято 16 мая.

Своим указом от 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы в Грузию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях