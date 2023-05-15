Авиавласти Грузии выдали разрешение компании «Азимут» летать в страну с 17 мая

Авиационные власти Грузии выдали разрешение российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство гражданской авиации Грузии.

В агенстве сообщили, что авиакомпания сможет выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно.

Также глава агентства Гиви Давиташвили в интервью телеканалу «Имеди» рассказал, что авиавласти Грузии рассматривают заявки пяти авиакомпаний, одна из которых принадлежит грузинскому национальному перевозчику Georgian Airways, на начало прямых полетов из России в республику.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все международные аэропорты Грузии — в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Давиташвили отметил, что решение по заявкам может быть принято 16 мая.

Своим указом от 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы в Грузию.