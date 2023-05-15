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Польские и белорусские перевозчики рассказали, как обходят санкции ЕС с помощью тягачей

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Польские и белорусские перевозчики рассказали, как обходят санкции Евросоюза с помощью тягачей, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель одной из польских транспортных компаний, из-за введенных Евросоюзом ограничений в отношении белорусских перевозчиков, которым запретили перевозить грузы по территории ЕС, в том числе транзитом, ряд польских перевозчиков стали взаимодействовать с белорусскими.

Из-за санкций стало невозможно забрать из ЕС грузовик, идущий в Белоруссию или Россию, белорусским тягачом. Тогда один перевозчик везет фуру с номерами ЕС до пункта «Козловичи», который остался единственным работающим грузовым пунктом на польско-белорусской границе, затем у них меняют номера и перецепляют к тягачу с белорусскими номерами, который везет груз дальше, рассказал собеседник агентства.

При этом, указал источник, таможенные службы относятся к этому с пониманием и фактически «никто ничего не нарушает».

С 9 апреля Европейский союз запретил белорусским автомобильным перевозчикам возить грузы по территории ЕС.

В мае ЕС ввел временный запрет на поставки украинского зерна в пять стран Европы до 5 июня. Спустя несколько дней Словакия отменила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

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