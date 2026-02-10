Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Исполнительница хита «Матушка-земля» о Кадышевой: «Голосов живых там нет»

Певица Татьяна Куртукова упрекнула Надежду Кадышеву в пении под фонограмму
ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова заявила в интервью с Лаурой Джугелией, что расстроена выступлениями театра Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

Куртукова уточнила, что в свое время восхищалась голосом народной артистки России — и даже слушала ее архивные исполнения, поскольку звезды обучались в одном учебном заведении, сохранившем записи Кадышевой.

Сейчас же, поделилась Куртукова, у нее не вызывают эмоционального отклика концерты Кадышевой. Она уверена, что зритель помнит еще старые выступления певицы и идет на сцену за тем же настроением, но сейчас театр «Золотое кольцо» претерпевает сильные изменения.

«У них сейчас прям чес! Вот для меня слово «чес» — не очень хорошо. Я объясню, почему, на их примере. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет», — заявила Куртукова.

Она отметила, что Кадышева и вовсе практически не появляется на сцене — ее место занял сын.

«Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как? Как не петь на своем сольном концерте вживую?» — негодует певица.

Надежда Кадышева в 2025 году стала самой высокооплачиваемой артисткой России благодаря популярности у зумеров. Пользователи соцсетей использовали треки певицы в своих роликах, после чего запустили тренд на посещение ее концертов. Продюсер Виктор Дробыш заявлял, что Кадышева подняла гонорар до 50 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что Николаев рискует жизнью ради 40-миллионного тура.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!