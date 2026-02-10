Исполнительница хита «Матушка-земля» о Кадышевой: «Голосов живых там нет»

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова заявила в интервью с Лаурой Джугелией, что расстроена выступлениями театра Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

Куртукова уточнила, что в свое время восхищалась голосом народной артистки России — и даже слушала ее архивные исполнения, поскольку звезды обучались в одном учебном заведении, сохранившем записи Кадышевой.

Сейчас же, поделилась Куртукова, у нее не вызывают эмоционального отклика концерты Кадышевой. Она уверена, что зритель помнит еще старые выступления певицы и идет на сцену за тем же настроением, но сейчас театр «Золотое кольцо» претерпевает сильные изменения.

«У них сейчас прям чес! Вот для меня слово «чес» — не очень хорошо. Я объясню, почему, на их примере. Потому что они не работают вживую. Голосов живых там нет», — заявила Куртукова.

Она отметила, что Кадышева и вовсе практически не появляется на сцене — ее место занял сын.

«Меня это несколько печалит. Сольный концерт… Ну как? Как не петь на своем сольном концерте вживую?» — негодует певица.

Надежда Кадышева в 2025 году стала самой высокооплачиваемой артисткой России благодаря популярности у зумеров. Пользователи соцсетей использовали треки певицы в своих роликах, после чего запустили тренд на посещение ее концертов. Продюсер Виктор Дробыш заявлял, что Кадышева подняла гонорар до 50 млн рублей.

