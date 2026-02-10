Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Сийярто заявил, что Украина стала врагом Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Украину врагом из-за угроз энергетике
Lev Radin/Global Look Press

Украина стала врагом Венгрии, поскольку добивается решений, способных лишить страну российских энергоносителей и поставить под угрозу ее суверенитет и энергетическую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды».

По словам главы венгерского МИД, Киев на постоянной основе пытается убедить Брюссель принять меры, которые напрямую угрожают стабильному функционированию Венгрии. Речь идет, в частности, о попытках запретить импорт российской нефти и газа, а также о введении санкций против атомной отрасли России.

Сийярто отметил, что подобные шаги поставят под угрозу реализацию проекта АЭС Пакш-2, а также сделают невозможными поставки топлива для действующих энергоблоков. По его словам, действия, направленные на подрыв энергетической безопасности страны, Будапешт расценивает как враждебные.

Министр также в соцсетях заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти может отказаться от российских энергоресурсов, что, по его оценке, приведет к тяжелым последствиям для экономики страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина стала врагом страны из-за попыток ограничить доступ к российским энергоресурсам.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!