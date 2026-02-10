Сийярто заявил, что Украина стала врагом Венгрии

Украина стала врагом Венгрии, поскольку добивается решений, способных лишить страну российских энергоносителей и поставить под угрозу ее суверенитет и энергетическую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды».

По словам главы венгерского МИД, Киев на постоянной основе пытается убедить Брюссель принять меры, которые напрямую угрожают стабильному функционированию Венгрии. Речь идет, в частности, о попытках запретить импорт российской нефти и газа, а также о введении санкций против атомной отрасли России.

Сийярто отметил, что подобные шаги поставят под угрозу реализацию проекта АЭС Пакш-2, а также сделают невозможными поставки топлива для действующих энергоблоков. По его словам, действия, направленные на подрыв энергетической безопасности страны, Будапешт расценивает как враждебные.

Министр также в соцсетях заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти может отказаться от российских энергоресурсов, что, по его оценке, приведет к тяжелым последствиям для экономики страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина стала врагом страны из-за попыток ограничить доступ к российским энергоресурсам.