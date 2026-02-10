Размер шрифта
Названа дата прощания с юристом Падвой

Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве
Евгений Одиноков/РИА Новости

Прощание с заслуженным юристом России Генрихом Падвой состоится в четверг, 12 февраля в Москве. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Прощание с Г.П. Падва состоится 12 февраля 2026 года в 12 часов по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 25 — траурный зал», — сказано в посте.

О кончине адвоката стало известно во вторник, 10 февраля. По словам супруги юриста Оксаны Мамонтовой, причиной смерти Падвы стал инсульт.

Падва был одним из самых известных и высокооплачиваемых адвокатов в России. Его подзащитными в разное время были криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, бывший управляющий делами президента РФ Павел Бородин, предприниматель Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), актер Владислав Галкин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, бизнесмен Алишер Усманов.

За вклад в развитие российской адвокатуры Падва был награжден золотой медалью имени Плевако.

Ранее адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер умерла в возрасте 56 лет.
 
