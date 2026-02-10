Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Глава парламента Крыма высмеял слова Зеленского о полуострове

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме дешевым торгом
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости назвал дешевым торгом утверждение президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским.

Зеленский ранее утверждал, что Украина не признает полуостров территорией РФ.

По мнению Константинова, украинские власти сознательно делают «такие вбросы», чтобы добиться от западных партнеров новые активы и деньги.

Зеленский своими провокационными заявлениями надеется оттянуть переговоры по украинскому урегулированию до начала выборов в конгресс США, предположил парламентарий.

Константинов добавил, что никто не предоставлял Зеленскому и его союзникам гарантий дальнейшего физического и политического существования.

Крым присоединился к Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение в состав российского государства.

Ранее экс-боец ВСУ назвал причину, по которой Зеленский продолжает войну.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!