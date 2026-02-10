Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости назвал дешевым торгом утверждение президента Украины Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским.

Зеленский ранее утверждал, что Украина не признает полуостров территорией РФ.

По мнению Константинова, украинские власти сознательно делают «такие вбросы», чтобы добиться от западных партнеров новые активы и деньги.

Зеленский своими провокационными заявлениями надеется оттянуть переговоры по украинскому урегулированию до начала выборов в конгресс США, предположил парламентарий.

Константинов добавил, что никто не предоставлял Зеленскому и его союзникам гарантий дальнейшего физического и политического существования.

Крым присоединился к Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение в состав российского государства.

