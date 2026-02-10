Размер шрифта
В Москве Госавтоинспекция подала в суд на робота-доставщика

ТАСС: в Москве в споре с ГИБДД суд встал на сторону роботов
Кирилл Зыков/РИА Новости

В Москве суд встал на сторону компании «Рободоставка» в споре с ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

Отмечается, что столичная Госавтоинспекция требовала взыскать с «Рободоставки» 300 тысяч рублей из-за действий робота-досатвщика в Москве.

В ГИБДД посчитали, что роботы-доставщики создали помехи на тротуаре одной из московских улиц, из-за чего пешеходы вынуждены были обходить роботов по проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что действия роботов попадают под статью об умышленном создании помех в дорожном движении и выписали штраф.

Компания «Рободоставка» не согласилась с таким решением и подала в суд, который отменил штраф. В суде подчеркнули, что робот-доставщик не является транспортным средством. Также суд не выявил объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения.

23 января Telegram-канал 112 сообщал, что в Москве робота-доставщика спасли из снежного плена, но он угодил в него снова через пару метров.

На опубликованных кадрах было видно, как водитель автомобиля специально остановился, чтобы помочь роботу выбраться из снежного заноса. Через несколько метров робот снова застрял в снегу.

После этого на помощь роботу-курьеру пришел прохожий. Он откопал его и дождался, когда тот достигнет расчищенного перекрестка.

Ранее в Госдуме рассказали, могут ли роботы-доставщики заменить курьеров.
 
