Бабушка школьника, напавшего с ножом на общежитие в Уфе, пыталась пронести в суд перцовый баллончик

ФССП: бабушка напавшего на общежитие в Уфе пришла в суд с перцовым баллончиком

Бабушка подростка, напавшего на общежитие в Уфе, пришла в суд с перцовым баллончиком. Его изъяли при досмотре, сообщает местное Управление федеральной службы судебных приставов на официальном сайте.

«66 — летняя женщина заявила, что запрещенных предметов у нее нет. Однако при личном досмотре у гражданки был обнаружен газовый баллончик «Шпага», — сказано в сообщении.

На бабушку напавшего составили административный протокол. Дело направлено в суд, добавили в ведомстве.

Накануне уфимский суд арестовал несовершеннолетнего на два месяца, до 7 апреля.

7 февраля подросток напал с ножом на студентов, проживающих в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.

Сообщалось о шести пострадавших, в их числе двое полицейских и сам нападавший, который при задержании оказал сопротивление.

Ректор Башкирского медицинского университета уточнил, что при нападении пострадали четверо индийских студентов. Возбуждено уголовное дело о покушении. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», нападение могло произойти на почве расовой ненависти — подросток кровью нарисовал свастику.

Подросток признал вину. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое.