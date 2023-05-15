Сумма возмещенного ущерба по налоговым преступлениям в 2022 году составила 50 млрд рублей

Сумма установленного ущерба по налоговым преступлениям в 2022 году составила 81,6 млрд рублей. При этом фигуранты дел о налоговых преступлениях возместили 50,2 млрд рулей из этой суммы. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В прошлом году сумма всего возмещенного ущерба по уголовным делам о налоговых преступлениях составила 50,2 млрд рублей, при этом сумма установленного ущерба — 81,6 млрд рублей. В 2021 году соотношение выглядело так — 44,4 млрд рублей к 72,3 млрд рублей», — рассказал Бастрыкин.

По его словам, об эффективности работы по обеспечению полного возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, говорит удельный вес возмещаемого ущерба. В 2019 году он был на уровне 45%, в 2020 году — 52%, в 2021 году — 61%, в 2022 году — 62%. Наблюдается тренд полного возмещения ущерба фигурантами дел о налоговых преступлениях, резюмировал Бастрыкин.

Всего в 2022 году было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел о налоговых преступлениях, в суды направлено 1 090 уголовных дел. «Уклонение от уплаты налогов, как явление, присутствует всегда, но задача государства максимально этому противостоять, разрабатывая и внедряя для этого широкий комплекс мер, в том числе государственного принуждения», — отметил Бастрыкин.

14 мая Бастрыкин сообщил, что блогер Елена Блиновская в рамках уголовного дела выплатила лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей налоговой задолженности в рамках дела.