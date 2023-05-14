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Дубай занял первое место в мире по объему иностранных инвестиций в новые проекты 

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Наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум заявил, что эмират возглавил мировой рейтинг по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в новые предприятия (Greenfield FDI) по итогам 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам принца, эмират уже второй год подряд занимает первое место в мире по привлечению прямых иностранных инвестиций в новые предприятия в 2022 году. Общий рост составил 89,5% в годовом начислении и притоком ПИИ в размере 47 млрд. дирхамов (порядка $12,8 млрд).

Пресс-служба правительства эмирата уточнила, что крупнейшими инвесторами в новые проекты в Дубае стали США (20%), Великобритания (13%), Индия (12%), Франция (5%) и Швейцария (4%).

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия; ЕАЭС) обсуждает с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) создание зоны свободной торговли.

В первой половине апреля в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что ЕАЭС и Индонезия провели в Джакарте первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле.

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