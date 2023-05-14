Нетаньяху сообщил о намерении Израиля развивать поставки природного газа в ЕС через Кипр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на еженедельном заседании правительства страны, что еврейское государство намерено развивать сотрудничество с Кипром в энергетической сфере, передает ТАСС.

Он проинформировал министров об итогах своей встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, который 11 мая посетил Израиль. По словам главы израильского кабмина, он и кипрский лидер договорились в ходе встречи о дальнейшем развитии альянса ближневосточных демократий Израиль — Кипр — Греция.

«Союз, который мы построили несколько лет назад, несет очень важные перспективы, в первую очередь для позиции Израиля как энергетической державы», — сказал он.

Как сообщил политик, во время встречи с главой Кипра они уделили большое внимание вопросам энергетики.

«Проект, на котором мы сосредоточились, — поставки газа из Израиля в Европу по газопроводу от наших газовых месторождений до завода по сжижению газа, который будет построен на Кипре», — указал он.

Нетаньяху отметил, что «эта связь» выведет израильскую экономику на новый уровень и укрепит позиции Израиля как важного международного поставщика энергии.

Он также обратил внимание что, что Европе нужна энергия, включая газ.

«Создание эффективного и дешевого газоснабжения из Израиля в Европу — это то, что очень сильно укрепляет позиции Израиля», — добавил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль и Евросоюз подписали соглашение об экспорте газа.