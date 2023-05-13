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Najwyzszy CZAS: финансовое положение жителей Польши ухудшилось, а их сбережения растаяли

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финансовое положение жителей Польши резко ухудшилось в 2023 году, а сбережения практически исчезли. Об этом пишет Najwyższy CZAS, ссылаясь на данные Центра экономической информации.

По данным ведомства, в первом квартале 2023 года о банкротстве объявили 5352 поляка — по сравнению с прошлым годом этот показатель подскочил на 55%. Эксперты рынка указали на то, что такая ситуация произошло из-за последствий кризисов, которые лишь только нарастали.

«Зарплаты растут медленнее инфляции, поэтому, несмотря на их повышение, наша покупательная способность сокращается. Кроме того, сокращаются также сбережения поляков, а именно за счет них многие компенсировали рост стоимости жизни или оплачивали кредиты», — отметил председатель правления Национального реестра долгов бюро экономической информации Адам Лонцкий.

В публикации добавили, что в первом квартале общая задолженность жителей Польши поднялась на 400 млн злотых ($96,1 млн), так как у населения практически не осталось никаких сбережений. Кроме того, ситуация значительно усложнилась из-за роста коммунальных платежей и налогового законодательства.

5 мая INN Poland писал, что бензин в Польше рекордно дорожает из-за того, что было введено эмбарго в отношении российской нефти. По мнению аналитиков, Россия всегда была основным поставщиком нефти в Польшу. Однако, с учетом того, что сейчас страна оказалась отрезана от этого источника, расходы на производство на нефтеперерабатывающих заводах значительно возросли.

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