Второй офис Сбера откроется в Крыму

В Крыму в ближайшие дни откроется второй офис Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Офис будет располагаться в Севастополе на улице Руднева.

В пресс-службе банка добавили, что по итогам первых нескольких дней работы нового офиса Сбера в центре Ялты наблюдался рекордный спрос со стороны крымчан на банковские продукты и сервисы.

«За неполные четыре рабочих дня жители полуострова оформили рекордное количество дебетовых и кредитных карт, десятки клиентов открыли вклады, перевыпустили карты, оформили выписки и справки. Предприятия малого бизнеса открыли более 30 расчетных счетов, оформили бизнес-карты и кредиты, зарплатные проекты, заключили договоры торгового эквайринга. Также несколько предпринимателей открыли с помощью Сбера ИП и получили электронную подпись ФНС», — рассказали в пресс-службе.

В период между майскими праздниками ялтинский офис стал одним из рекордсменов среди наших офисов в России по количеству обслуживаемых клиентов. В частности, в полтора раза был превышен клиентопоток и более чем в 5 раз объем проведенных операций, по сравнению с аналогичной точкой в другом южном городе.