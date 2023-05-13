Кабмин одобрил межправсоглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Российское правительство одобрило межправительственное соглашение с КНР о поставках газа РФ в Китай по дальневосточному маршруту и распорядилось внести в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Соглашение, подписанное сторонами 31 января 2023 года, определяет условия сотрудничества по поставкам газа из России в Китай по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури в районе российского города Дальнереченск и Хулинь в Китае.

Ранее «Газпром» сообщал, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м до 48 млрд куб. м в год.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler писало, что по итогам апреля текущего года объемы импорта российской сырой нефти в Индию достигнут рекордных 2 млн баррелей в сутки.