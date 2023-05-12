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Шадаев: 2 тыс. IT-компаний могут лишиться аккредитации за отказ раскрыть налоговые данные

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

К 1 июня Минцифры может исключить из реестра аккредитованных IT-компаний 2 тыс. организаций из-за отказа предоставить сведения, составляющие налоговую тайну, сообщил глава министерства Максут Шадаев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, по словам Шадаева, из реестра могут быть исключены IT-компании, которые не соответствуют среднему уровню зарплаты. В Москве этот показатель составляет 150 тыс. рублей, в городах-миллионниках — 120 тыс. , в остальных городах – 70 тыс.

Сейчас в реестре Минцифры аккредитовано 22,2 тыс. IT-компаний.

В октябре прошлого года правительство утвердило новые условия аккредитации IT-компаний, предложенные ранее Минцифры. Новые правила касаются видов деятельности организаций, доли доходов компании от деятельности в области IT (не менее 30%), какая информация должна быть на сайте организации. Также требования включают уровень среднемесячных выплат сотрудникам (не ниже средней зарплаты в России или конкретном регионе). Кроме того, для аккредитации нужно передать в налоговые органы согласие на раскрытие налоговой тайны.

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