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В МВФ предрекли серьезные последствия для мировой экономики из-за дефолта в США

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Yuri Gripas/Reuters

Возможный дефолт по федеральному долгу США будет иметь очень серьезные последствия для мировой экономики, заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на брифинге, передает ТАСС.

«В случае дефолта, по нашим оценкам, это будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для мировой экономики», — подчеркнула она.

Ранее сам президент США Джо Байден заявлял, что дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США станет разрушительным для экономики страны.

До этого Белый дом опубликовал отчет Минфина и бюджетного управления конгресса США с данными об экономической ситуации в стране, свидетельствующими о катастрофических последствиях при возможном дефолте. В документе указано, что дефолт может привести к потере 8 млн рабочих мест, сокращению ВВП на 6%, падению фондового рынка на 45% и снижению влияния доллара в мировой экономике.

Американские аналитики считают, что дефолт в США может произойти в период с июня по август.

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