UK Finance: финансовые мошенники похитили у британцев более £1,2 млрд по итогам 2022 года

По итогам прошлого года жители Великобритании лишились в общей сложности более £1,2 млрд из-за деятельности финансовых мошенников и злоумышленников. Подавляющая часть (78%) краж денежных средств совершалась в онлайн-режиме, а три четверти инцидентов осуществлялись с помощью социальных сетей, сообщается в ежегодном докладе отраслевой ассоциации британской банковской индустрии UK Finance.

«В 2022 году мошенническим путем было украдено более 1,2 млрд фунтов стерлингов, что на 8% меньше, чем в 2021 году. Количество случаев мошенничества по всей Великобритании сократилось на четыре процента и составило почти три миллиона случаев <....> 78 процентов случаев мошенничества с приложениями произошли онлайн. В 2022 году было зарегистрировано 207 372 случая мошенничества с приложениями, общий ущерб составил 485,2 млн фунтов стерлингов», — говорится в материале.

При этом единственным сектором британской экономики, который компенсирует убытки жителей Великобритании от деятельности финансовых мошенников, остается банковский. Однако к процессу также следует подключать и технологические компании, так как большая часть подобных преступлений совершается в соцсетях и других онлайн-приложениях, заключил глава UK Finance Дэвид Постингс.

20 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные розничных и оптовых ретейлеров сообщило, что количество краж в магазинах Великобритании увеличилось за год на 18%. Причиной стало падение уровня жизни граждан из-за усиления энергетического кризиса, а также рост инфляции в стране.