Замглавы Минфина заявил, что большая приватизация в РФ должна состояться

Заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в РФ должна состояться, однако перед этим следует сформировать рынок. Об этом сообщает РБК.

До этого председатель правления ВТБ Андрей Костин утверждал, что санкции Запада разрушили несущие элементы экономики России.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность», — заверял Костин.

Другие комментарии со стороны Моисеева по большой приватизации в РФ и ее возможностям не приводятся.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на экономическом совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась идея новой приватизации.