Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Замглавы Минфина заявил, что большая приватизация в РФ должна состояться

Замглавы Минфина Моисеев анонсировал большую приватизацию в РФ после формирования рынка

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в РФ должна состояться, однако перед этим следует сформировать рынок. Об этом сообщает РБК.

До этого председатель правления ВТБ Андрей Костин утверждал, что санкции Запада разрушили несущие элементы экономики России.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность», — заверял Костин.

Другие комментарии со стороны Моисеева по большой приватизации в РФ и ее возможностям не приводятся.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на экономическом совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась идея новой приватизации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях