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«Ъ»: финская Gasum прекратила забирать грузы СПГ с проекта НОВАТЭКа

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gasum.com

Финская государственная энергокомпания Gasum перестала забирать грузы сжиженного природного газа (СПГ) из порта Высоцк. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных по рынкам Kpler.

Gasum получала в Высоцке топливо с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк» по контракту с «Газпром экспортом». Он выступает агентом по экспорту в рамках договора с НОВАТЭКОм.

По информации газеты, в последний раз один из танкеров Gasum, Coral Energice, заходил в порт 24 апреля этого года, но он вышел оттуда без СПГ. До этого судно забирало топливо 12 апреля. Другой танкер финской компании, Coral Energy, прибывал в Высоцк 4 апреля. Как говорится в публикации, ранее суда забирали из порта по несколько грузов каждый месяц.

В марте 2023 года Gasum сообщала о заключении «Газпром экспортом» контракта на поставки СПГ, который будет действовать «еще долгие годы». При этом «Газпром» вправе требовать возмещения убытков, если Gasum прекратит покупать газ.

Трубопроводный газ из России финская компания перестала закупать в мае 2022 года.

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