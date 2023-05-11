Стали известны новые подробности продления зерновой сделки

Итоговое решение касательно сроков продления зерновой сделки еще не принято. Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней — это только ожидания Анкары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

«Решение не принято, было заявление об ожиданиях», — сказал он.

По словам собеседника агентства, надежда на консенсус по итогам переговоров 11 мая остается.

«Надежды есть, однако все зависит от исхода переговоров. Есть понимание, что решается судьба сделки, имеющей важное значение для всего мира», — пояснил источник.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция рассчитывает на продление «зерновой сделки» как минимум на два месяца.

10 мая в Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке. Сообщается, что в переговорах участвуют представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН).

22 июля Российская Федерация, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки неоднократно продлевался. В МИД России не раз отмечали, что предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает, поскольку требования российской стороны игнорируются.