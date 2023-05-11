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FT: при транзите через Россию исчезли товары ЕС двойного назначения на миллиард долларов

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

В России исчезли товары двойного назначения, пересылаемые из Евросоюза другим покупателям, поделилось информацией издание Financial Times.

По информации газеты, в Казахстан, Армению и Киргизию должны были доставить авиационные детали, газовые турбины, оптическое оборудование и другие товары.

Но они не достигли пункта назначения. Были утеряны товары на миллиард долларов.

По версии Financial Times, речь идет о призрачной торговле, когда реальный покупатель остается в тени по тем или иным причинам.

«С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, Россия», — заявил вице-канцлер эстонского МИД по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

Ранее сообщалось, что США предоставили четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые Российская Федерация якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций.

В публикации отмечается, что американская сторона предупредила четыре европейские страны о методах, которые Москва использует, чтобы обойти санкционные меры. Также европейским государствам предоставили подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые Россия пытается приобрести.

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