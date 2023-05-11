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Согласно исследованию, 26% россиян готовы открыть вклады в китайских юанях

Банковское исследование показало, что жители РФ считают юань самой надежной валютой

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Depositphotos

Каждый четвертый житель России готов открыть банковский вклад в китайских юанях, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Согласно исследованию, 21% опрошенных продолжает держать сбережения в валютах, в основном, недружественных России стран: 12% сохраняют сбережения, хранившиеся до 2022 года, а 9% продолжают и сейчас пополнять свои вклады.

Как правило, вкладчики предпочитают традиционные доллары и евро. Однако часть опрошенных готова открыть вклады в валютах дружественных стран. Так, 26% согласны держать свои сбережения в китайских юанях, 7% — дирхамах ОАЭ, 5% — в турецких лирах, 3% — в индийских рупиях.

Примечательно, что больше всех опрошенных, 24%, назвали юань самой надежной валютой для сохранения сбережений. Доллару отдали предпочтение 22%, евро — 20%, дирхаму ОАЭ — 3%, турецкой лире — 2%, индийской рупии — 1%.

При этом 45% граждан, участвовавших в опросе, вообще не доверяют никакой иностранной валюте. 43% россиян хранят деньги только в рублях, а 36% вообще не имеют сбережений.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 41,3%, составив $73,148 млрд.

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