Американская нефтесервисная фирма SLB ограничила бизнес в РФ для продолжения работы под санкциями

Руководство американской нефтесервисной компании SLB (бывшая Schlumberger) ограничила бизнес-операции на российском рынке, чтобы сохранить присутствие в условиях международных санкций, введенных западными странами против РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя фирмы.

20 января агентство Reuters со ссылкой на источники и документы предприятия сообщило, что одна из самых крупных в мире нефтесервисных компаний SLB активизировала свою работу на российском рынке и смогла увеличить выручку. По итогам третьего квартала 2022 года доходы подразделения подскочили на четверть по сравнению с показателем второго квартала.

«Бывшая Schlumberger ужесточает передачу оборудования, запрещая российским сотрудникам доступ к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениями и ограждая подразделение от других операций. По мере развития международных санкций мы предприняли дальнейшие действия по сокращению нашей деятельности, часто выходящие за рамки требований санкций», — говорится в материале.

Под новые ограничения попали поставки всех продуктов и технологий, произведенных подразделениями SLB в США, Великобритании, странах Европейского Союза (ЕС) и Канаде. Из вышеперечисленных государств продукция американской нефтесервисной компании не будет импортироваться на российский рынок, заключается в статье.