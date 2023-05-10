Посол Ерхов: переговоры по газовому хабу в Турции идут, определяются условия его работы

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что переговоры по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции уже идут. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас стороны определяют то, как хаб будет функционировать. Ерхов отметил, что этот проект будет иметь международный характер, так как он интересен для многих.

«Думаю, в данный момент предвосхищать результаты переговоров было бы неправильно, тем более, что очень много деталей, о которых, я, не будучи специалистом, могу только догадываться. Давайте дождемся, посмотрим, что и как будет», — сказал он.

Посол добавил, что «проект очень большой».

«Не сомневаюсь, что найдется очень много тех, для кого этот проект представит практический интерес», — уверен Ерхов.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева заявляла, что отношения России и Турции сегодня представляют собой хрестоматийный пример той идеи многополярного мира, которая является основанием современной российской внешней политики.