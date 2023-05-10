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Канцлер Австрии пригрозил повысить налоги на прибыль энергокомпаний, не снижающих топливные цены

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РИА «Новости»

Власти Австрии намерены повысить налоги на сверхприбыль местных энергетических компаний, которые не собираются снижать цены на топливо на фоне риска усиления энергетического кризиса. Соответствующий закон будет принят в июне текущего года, приводит слова канцлера республики Карла Нехаммера РИА Новости.

«Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это. Закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. Эта мера должна привести к снижению потребительских цен в стране», — заявил Нехаммер в ходе выступления на пресс-конференции по итогам обсуждения пакета мер против роста инфляции в республике.

28 апреля агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщило, что ряд стран Евросоюза (ЕС) перешли к отбору топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ). Речь шла о Германии, Нидерландах, Польше и Австрии.

В вышеперечисленных странах начали отбирать газ на фоне понижения температуры. При этом уровень запасов топлива в европейских ПХГ по-прежнему остается на относительно высокой отметке и составляет 58,56%. Данный показатель на 20 процентных пунктов выше среднего значения на те же даты за последние пять лет.

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