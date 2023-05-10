Канцлер Австрии пригрозил повысить налоги на прибыль энергокомпаний, не снижающих топливные цены

Власти Австрии намерены повысить налоги на сверхприбыль местных энергетических компаний, которые не собираются снижать цены на топливо на фоне риска усиления энергетического кризиса. Соответствующий закон будет принят в июне текущего года, приводит слова канцлера республики Карла Нехаммера РИА Новости.

«Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это. Закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. Эта мера должна привести к снижению потребительских цен в стране», — заявил Нехаммер в ходе выступления на пресс-конференции по итогам обсуждения пакета мер против роста инфляции в республике.

28 апреля агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщило, что ряд стран Евросоюза (ЕС) перешли к отбору топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ). Речь шла о Германии, Нидерландах, Польше и Австрии.

В вышеперечисленных странах начали отбирать газ на фоне понижения температуры. При этом уровень запасов топлива в европейских ПХГ по-прежнему остается на относительно высокой отметке и составляет 58,56%. Данный показатель на 20 процентных пунктов выше среднего значения на те же даты за последние пять лет.