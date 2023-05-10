В Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов российского центробанка

Федеральный совет Швейцарии сообщил, что в банках страны хранится около 7,4 млрд швейцарских франков активов российского Центробанка ($8,3 млрд). Заявление опубликовано на сайте Совета.

В правительстве Швейцарии отметили, что с 25 марта 2022 года в стране запрещены все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации, поэтому активы банка были иммобилизованы.

«Эту сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков); последние принадлежат или контролируются лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и их активы подлежат замораживанию в соответствии со статьей 15 Указа о мерах, касающихся ситуации в Украине», — подчеркнули в Федеральном совете Швейцарии.

При этом в органе подчеркнули, что внимательно следят за европейскими дискуссиями о возможной передаче Украине замороженных резервов ЦБ РФ.

19 апреля в Минфине Швейцарии заявили, что Берн не планирует примыкать к группе по заморозке активов россиян REPO.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокированы активы РФ на 7,5 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости в шести кантонах.