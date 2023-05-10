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DefaGroup: Россия сократила общий импорт филе белой рыбы на 40% по итогам первого квартала

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По итогам первого квартала текущего года Россия снизила объемы ввозимого в страну филе белой рыбы на 40% в сравнении с прошлогодними показателями. За это время импорт тилапии, в частности, снизился на 41%, пангасиуса — на 50%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании DefaGroup.

«В первом квартале 2023 года общий импорт филе белой рыбы снизился на 40% <....> За три месяца этого года в Россию ввезли не более 3 тыс. тонн филе белой рыбы (тилапия, минтай, хек, пангасиус и палтус). В частности, ввоз тилапии снизился на 41%, пангасиуса - на 50%, тогда как в тот же период прошлого года наблюдался рост поставок», — говорится в материале.

С начала текущего года также произошел спад в поставках филе хека. Импорт данного вида продукции по итогам первого квартала сократился вполовину относительно объемов прошлого года и составил 300 тонн. При этом ввоз тушки хека также продемонстрировал снижение — объемы упали почти на треть и составили 4 тыс. тонн, заключается в статье.

6 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение президента Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексея Осинцева к Минсельхозу сообщила о предложении рыбопромышленников поднять ввозные пошлины на части белой рыбы. Речь шла о мороженом рыбном филе и мороженом хеке.

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