Только три банка из России с базовой лицензией смогли открыть счета за границей

Только три банка с базовой лицензией из России смогли открыть иностранные счета для международных расчетов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка, данную информацию агентству подтвердил глава председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Всего в РФ 101 банк с базовой лицензией.

Какие именно банки смогли открыть зарубежные счета, не уточняется. По информации агентства, один из банков установил корреспондентские отношения с банками Армении, Узбекистана и Турции, у другого есть корсчета в Азербайджане. Еще один банк смог открыть корсчет в Казахстане.

Аксаков уточнил, что процесс по открытию зарубежных счетов российскими банками «сложный, но тем не менее он идет». «Где-то три банка открыли, но процесс идет, остальные ведут переговоры»,— отметил он.

Банки с базовой лицензией могут открыть корсчета за границей до 31 декабря 2023 года. О том, что некоторые кредитные организации воспользовались этим правом, регулятор сообщал в феврале. По данным «Известий», ЦБ может разрешить небольшим банкам открывать корсчета за границей на постоянной основе.