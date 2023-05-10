РИА Новости: консенсуса по зерновой сделке пока нет, но переговоры будут решающими

Будущие переговоры по продлению зерновой сделки станут решающими, но какой-либо консенсус пока не наблюдается, сообщает РИА Новости со ссылкой на хорошо информированный источник.

Собеседник агентства подтвердил решающий характер предстоящих 10-11 мая в Стамбуле переговоров в четырехстороннем формате по зерновой сделке. Однако он признал, что пока нет никакого продвижения в решении вопроса, и стороны далеки от консенсуса. В настоящий момент технические делегации лишь обсудили различные варианты, которые затем будут обсуждаться на высоком уровне.

Источник агентства заявил, что следует надеяться на то, что переговоры, все-таки, приведут к консенсусу.

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что участники встречи на высшем уровне по зерновой сделке 10–11 мая в Стамбуле обсудят продление соглашения и эвакуацию турецких судов, застрявших в портах Украины. По данным ведомства, в рамках встречи пройдут как четырехсторонние, так и двусторонние переговоры между участниками.