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«Страна.ua»: проблемы с денежными переводами в Польшу могут возникнуть на Украине

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Depositphotos

Проблемы с денежными переводами в адрес операторов почтовой связи Польши и Словакии могут возникнуть у жителей Украины. Такую информацию приводит издание «Страна.UA».

Сообщается о возможных проблемах с денежными переводами в адрес операторов почтовой связи Польши и Словакии.

Сейчас граждане Украины перечисляют на них деньги с валютных банковских карт в рамках действующего в стране лимита до 100 тысяч гривен в месяц $2,7 тысячи.

На такие переводы обратил внимание Национальный банк Украины. По его оценке, деньги идут неправильно — проводятся по неправильному платежному коду.

Нацбанк написал внутреннее письмо и разослал его по банковской системе. В нем почтовые службы Польши и Словакии обвинены в мискодинге – проведении платежа по неправильному (подложному) коду торговца.
Каждый торговец и почта имеет свой платежный код — MCC (MerchantCategoryCode), он должен соответствовать виду деятельности, уточнили в регуляторе.

НБУ потребовал от украинских финансистов тщательнее проверять карточные переводы.
Как считает издание, в результате проблемы могут возникнуть у простых потребителей, которые сейчас перечисляют деньги на польскую и словацкую почты.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга, посетившего накануне Киев, есть претензии к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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