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«Яндекс» получил 38,6 млрд рублей за продажу «Дзен.Платфомы»

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Компания «Яндекс» получила 38,6 млрд рублей за продажу ООО «Дзен.Платформа» и вложила схожую сумму в капитал Delivery Club. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Яндекса».

«Наименование дохода. Продажа доли дочерней компании (ООО «Дзен.Платформа») — 38,58 миллиарда рублей», — сказано в документе.

Также отмечается, что компания проинформировала там о вложении в капитал дочерней Delivery Club 38,6 млрд рублей.

В сентябре 2022 года в «Яндексе» заявили, что сделка по продаже VK «Дзена» и «Новостей» закрыта. В результате сделки сервис Delivery Club, который до этого принадлежал VK, вошел в бизнес «Яндекса».

23 августа пресс-служба соцсети сообщила, что российские компании VK и «Яндекс» подписали обязывающие документы о сделке, в результате «ВКонтакте» должен был получить «Новости» и «Дзен», а «Яндекс» — Delivery Club.

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