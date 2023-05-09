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EUobserver: Еврокомиссия хочет отказа ФРГ от получения нефти по «Дружбе»

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Bernadett Szabo/Reuters

В Еврокомиссии хотели бы отказа ФРГ от поступлений нефти в страну по трубопроводу «Дружба» в рамках введения дальнейших антироссийских санкций. Об этом сообщает EUobserver, ссылаясь на проект соответствующего документа.

«Временное исключение, предоставленное Германии... для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — сказано в документе.

При этом отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжить импортировать нефть, поступающую в эти государства по данному нефтепроводу.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания Orlen недополучает ежедневно $27 млн из-за ограничения на импорт нефти из России. По словам главы компании Даниэля Обайтека, альтернативная российской нефть обходится компании дороже на $30 за баррель.

В то же время предприятие все еще использует поставляемую по трубопроводу «Дружба» российскую нефть на своем нефтеперерабатывающем заводе в городе Литвинов.

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