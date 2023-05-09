Глава ЕК: 11-й пакет санкций против РФ предназначен для противодействия обходу ограничений

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 11-й пакет антироссийских санкций будет сконцентрирован на противодействии обходу ранее введенных ограничений. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, европейские страны могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны, которые заподозрят в попытках обхода антироссийских санкций, а также внести «новые продукты в запрет на транзит».

9 мая фон дер Ляйен прибыла в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях запись встречи главы ЕК. Он назвал Киев «идеальным местом, чтобы праздновать День Европы».

8 мая стало известно, что Еврокомиссия завершила подготовку проекта 11-го пакета антироссийских санкций и передала его на согласование странам – участницам ЕС.

По информации британской газеты The Financial Times, в этот пакет могут внести семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронную продукцию.