Bloomberg: итальянская Eni подала иск к «Газпрому» из-за сокращения поставок газа

Итальянская энергетическая компания Eni обратилась в арбитраж из-за сокращения «Газпромом» поставок газа, передал Bloomberg.

В Eni отметили, что ранее заключенные контракты продолжают действовать, и «сокращения, применяемые «Газпром экспортом», являются предметом конфиденциального арбитражного разбирательства».

Как говорится в публикации, в Eni фиксируют снижение поставок газа российской компанией с середины 2022 года. В июне итальянская компания сообщила об уменьшении получаемых объемов на 15%. Тогда факт снижения объемов подтвердили в «Газпроме», отметив, что австрийская сторона «отказалась подтверждать транспортные номинации».

7 мая генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци выразил мнение, что Италии понадобится еще не менее двух лет, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа. Он уточнил, что сейчас Италия заместила 30 из 40 млрд кубометров газа из России. По его словам, этот процесс осложняется, потому что в последние восемь лет внутреннее производство не стимулировалось, поэтому страна потеряла газ собственного производства.