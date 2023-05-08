Bloomberg: в ЕС запретят вход в порты для судов, помогающих РФ обходить нефтяные санкции

Агентство Bloomberg пишет, что судам, которые уличены или заподозрены в обходе нефтяных санкций в отношении РФ путем перевалки российской нефти с судна на судно, будет запрещено заходить в порты ЕС. Об этом свидетельствуют попавшие в распоряжение издания документы.

«Поскольку ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, теперь основное внимание уделяется устранению лазеек и более эффективному обеспечению соблюдения ограничений», — подчеркнули журналисты Bloomberg.

Основными пунктами перевалки российской нефти с судна на судна называют испанский анклав в Северной Африке Сеута и побережье Греции недалеко от Каламаты.

Ранее в Минфине заявили, что бюджет России недополучит 8,1 млрд рублей от продажи нефти и газа в мае.