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Товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос за 5 лет на 83%

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Денис Абрамов/РИА Новости

Объем торговли товарами между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) вырос за 5 лет на 83%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе своего выступления на Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting, AIM) в Абу-Даби, написало агентство ТАСС.

«За последние пять лет товарооборот России с государствами БВСА вырос на 83%, до $94,9 млрд», — сказал министр.

По словам Решетникова, партнеры из указанных регионов понимают, что освободившиеся ниши на российском рынке являются новыми возможностями для развития их бизнеса.

Ранее 8 мая Решетников заявил, что Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия; ЕАЭС) обсуждает с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вопрос создания зоны свободной торговли.

На этой неделе агентство ТАСС написало о проведении выездной сессии Петербургского международного экономического форума — 2023
на полях рамках крупнейшего инвестиционного форума в Абу-Даби AIM.

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