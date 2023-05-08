Энергоэксперт Фролов: цены на нефть Brent могут вырасти до $80 за баррель в мае

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал, что цены на нефть североморской эталонной марки Brent могут остаться на текущем уровне, или вырасти до $80 за баррель в мае. За прошлую неделю топливо сначала подешевело на 10% — с $80 до $72, затем цены восстановились до уровня выше $75.

По словам Фролова, резкий обвал цен на нефть сейчас вряд ли возможен, так как существует регулирующая структура — ОПЕК+, которая следит за балансом спроса и предложения на рынке. Эффект от добровольного сокращения производства нефти странами альянса, о котором было объявлено в апреле, начнет уверенно оказывать влияние на рынок к концу мая, сказал эксперт.

Фролов назвал невыгодным уровень цен на нефть в $70 за баррель для многих добывающих стран, в первую очередь для США и Норвегии. Он уточнил, что в случае понижения стоимости топлива производители сократят поставки, как это было в 2014-2016 годах. А если цены будут долго оставаться ниже оптимального инвестиционного коридора (от $80 за баррель), рынок может столкнуться с дефицитом, в чем не заинтересованы ни производители, ни покупатели, уверен Фролов.

4 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам.