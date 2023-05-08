Опрос: 80% японцев не согласны с планируемым увеличением налогов ради военной мощи

Японское издание Kyodo News провело опрос, который показал, что 80% участников не одобряют повышение налогов ради наращивания военных расходов в стране.

Опрос проводился по почте в период с марта по апрель. Он показал, что население страны встревожено ухудшением обстановки в сфере безопасности и считает необходимым повысить обороноспособность страны, оно выступает против достижения этой цели за счет роста налогов или увеличения расходов на оборону. В поддержку соответствующего решения премьер-министра Фумио Кисиды выступили лишь 19% респондентов. При этом 60% опрошенных выразили убежденность в том, что наращивание военной мощи Японией будет связано с раскачкой гонки вооружений.

Отмечается, что 76% опрошенных не были осведомлены о повышении военных расходов в стране.

Ранее сообщалось, что в Японии одобрили бюджет на 2023 год с огромными военными расходами. В 2023 финансовом году они составят 6,8 трлн иен (около $51,8 млрд), что в 1,25 раза больше показателя текущего года. При этом оборонные расходы могут превысить отметку в 1% ВВП, которая до этого была пределом для этой статьи расходов.

В Kyodo добавили, что увеличение военных расходов является необходимой мерой в рамках реализации планов по укреплению оборонного потенциала. В частности, в стране усилились волнения из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР, усиления мощи Китая и ситуации на Украине.