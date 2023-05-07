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Eni: Италии понадобятся еще два года для полного отказа от российского газа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци уверен, что Италии понадобятся еще не менее двух лет, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа. Его слова привела газета La Stampa.

«На данный момент замена российского газа частичная, чтобы заместить его полностью, понадобятся два года», — сказал он.

Он добавил, что на настоящий момент Италия заместила 30 из 40 млрд куб. м. Дескальци отметил, что этот процесс осложняется, потому что в последние восемь лет внутреннее производство не стимулировалось, поэтому страна потеряла газ собственного производства.

По словам Дескальци, быстрое замещение российского газа стало возможным благодаря историческим связям Италии с Египтом, Анголой, Алжиром, Республикой Конго, Мозамбиком, а также Ливией, где компания сохранила присутствие, «производя 70% для местного рынка».

В своем интервью он также заявил, что до конца текущего года на глобальном энергетическом рынке с большой долей вероятности не произойдет новых серьезных «катаклизмов».

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