Средний чек в фастфуд-заведениях в России упал с 540 до 368 рублей

Россияне за одно посещение фастфуд-заведения тратили в первом квартале (январь — март) 2023 года в среднем по 368 руб., что меньше относительно аналогичного периода годом ранее на треть. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования банка «Русский Стандарт».

«Средний чек одного платежа в фастфуд-кафе в первом квартале 2023 года составил 368 руб. При этом годом ранее он был выше и составлял 540 руб.», — подсчитали в кредитной организации.

Чаще всего фастфуд в первые три месяца 2023 года покупали в таких российских городах, как Москва (средний чек — 351 руб.), Санкт-Петербург (320 руб.), Казань (423 руб.), Тверь (399 руб.), Екатеринбург (349 руб.).

Ранее 7 мая агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Русский стандарт» написало, что число платежей за тренинги и онлайн-школы в январе — марте 2023 года увеличилось на 41% относительно аналогичного периода 2022 года.

Во второй половине апреля агентство РИА Новости со ссылкой на исследование «Русского стандарта» сообщило о восьмикратном увеличении числа аренды электросамокатов со стороны россиян в этом весеннем сезоне относительно аналогичного сезона прошлого года.