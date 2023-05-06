Кишинев уведомил Киев о планах ограничить импорт украинского зерна

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил украинскому руководству о планах ввести временное ограничение на импорт украинского зерна, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу минсельхоза республики.

В соответствующей публикации на сайте ведомства говорится, что Молдавия намерена присоединиться к решению Евросоюза о введении временной меры в отношении импорта украинских пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника с обеспечением транзита через Молдавию.

«Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля сообщил об этом своему украинскому коллеге Николаю Сольскому», — следует из заявления.

Чиновник пояснил, что на складах очень много местного зерна, что давит на аграриев, так как они опасаются, что не хватит места для нового урожая.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив транзит и экспорт этой сельхозпродукции в остальные государства ЕС.

28 апреля шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы Евросоюза проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.