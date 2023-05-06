Сбербанк установит в Крыму такие же ставки по ипотеке, как в других регионах РФ

Ставки Сбербанка по ипотеке в Крыму будут установлены на том же уровне, что и в других регионах России, сообщил зампред председателя правления финансовой организации Станислав Кузнецов, которого цитирует ТАСС.

«Весь набор услуг, который будет предоставляться здесь в Крыму, все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки по всей территории России без каких-либо исключений и изменений», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, такое решение было принято, чтобы по всей территории России действовали единые ставки и тарифная политика.

Напомним, что в январе Сбербанк объявил о начале работы в Крыму, а в субботу, 6 мая, открыл в Ялте первое региональное отделение на территории Крымского полуострова. Кроме того, в ближайшие дни планируется открытие офиса в Севастополе, затем — в Симферополе и других крупных городах региона.