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DPA: ЕС обсуждает ограничение экспорта товаров в третьи страны из-за санкций против РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что у Евросоюза (ЕС) должна быть возможность ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России. Об этом сообщает DPA.

По информации агентства, 5 мая ЕК направила предложение по одиннадцатому пакету санкций. Согласно инициативе, в первую очередь будет создана возможность ограничения поставок из Евросоюза в третьи страны «в качестве сдерживающего фактора».

Отмечается, что на следующем этапе Брюссель может заблокировать экспорт определенной продукции, если введенных до этого мер будет недостаточно. Уточняется, что в числе таких товаров могут оказаться те, что можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

По данным DPA, представители 27 стран-членов ЕС обсудят предложение Еврокомиссии с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в среду, 10 мая. Ожидается, что новый пакет санкций будет принят в мае.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц Евросоюза сообщало, что США и их союзники готовят одиннадцатый пакет антироссийских санкций, направленный против лазеек, способствующих обходу уже введенных ограничений. Отмечалось, что также планируется ограничить транзит многих товаров через российскую территорию и контролировать суда, которые отключают транспондеры.

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