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Helsingin Sanomat: Финляндия расследует экспорт буровой техники в РФ в обход санкций

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Таможня Финляндии расследует экспорт буровой техники в Российскую Федерацию в обход санкций Евросоюза. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

В публикации отмечается, что речь идет о десятках буровых лопастей, которые могут использоваться в самых различных областях: от строительства мостов до подводного бурения для добычи нефти. Издание подчеркивает, что данное оборудование запрещено к поставке в Россию с 2014 года.

«Их можно использовать даже для бурения на морском дне. Их также можно использовать для негражданских целей. Это не ручные буры, а более массивные промышленные единицы оборудования», — утверждает директор по таможенному регулированию Финляндии Ханна Синкконена.

Финская таможня по данному делу сотрудничает с Европолом, канадскими и эстонскими властями. Ожидается, что дело будет передано в прокуратуру летом.

Ранее стало известно, что Евросоюз обсуждает введение экспортных ограничений в отношении стран, которые реэкспортируют санкционную продукцию в Россию.

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