Австрийский Raiffeisen Bank закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки»

Руководство австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Единственным исключением стала собственная дочерняя кредитная организация в России — Райффайзенбанк, сообщается в презентации к финансовой отчетности RBI за первый квартал текущего года.

«Продолжается сокращение платежного бизнеса. Счета всех российских банков-корреспондентов остановлены, кроме Raiffeisenbank Russia»,— говорится в документе финансовой группы.

В начале текущего года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская организация свела к минимуму свое присутствие на территории РФ. Причиной стали сложности ведения бизнеса на фоне международных санкций, уточняется в отчете. На этом фоне руководство RBI будет и дальше придерживаться взятого курса на снижение собственной деловой активности в России.

«Условия для бизнеса в России очень сложные. Местные и международные законы, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям. RBI продолжит стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения», — заключается в документе.

14 апреля в пресс-службе Райффайзенбанка объяснили снятие части вывесок с изображением брэнда на крышах Москвы текущей потребностью в его узнаваемости. На этом фоне руководство банка приняло решение не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций.