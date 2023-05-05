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Австрийский Raiffeisen Bank закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки»

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Shutterstock

Руководство австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Единственным исключением стала собственная дочерняя кредитная организация в РоссииРайффайзенбанк, сообщается в презентации к финансовой отчетности RBI за первый квартал текущего года.

«Продолжается сокращение платежного бизнеса. Счета всех российских банков-корреспондентов остановлены, кроме Raiffeisenbank Russia»,— говорится в документе финансовой группы.

В начале текущего года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская организация свела к минимуму свое присутствие на территории РФ. Причиной стали сложности ведения бизнеса на фоне международных санкций, уточняется в отчете. На этом фоне руководство RBI будет и дальше придерживаться взятого курса на снижение собственной деловой активности в России.

«Условия для бизнеса в России очень сложные. Местные и международные законы, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям. RBI продолжит стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения», — заключается в документе.

14 апреля в пресс-службе Райффайзенбанка объяснили снятие части вывесок с изображением брэнда на крышах Москвы текущей потребностью в его узнаваемости. На этом фоне руководство банка приняло решение не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций.

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