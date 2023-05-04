ERR: цены на продукты в Эстонии резко подскочили на несколько десятков процентов

Цены на продукты в Эстонии в апреле 2023 года резко выросли. Сильнее всего подорожали овощи, сахар, мясо и молочные продукты. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на данные Института конъюнктуры.

По сравнению с апрелем 2022 года, цены на многие продукты в апреле 2023 года выросли сразу на несколько десятков процентов. При этом есть и такие продукты, которые подорожали на 30-40% и даже больше. В частности, сахар оказался на 109% дороже, чем в апреле прошлого года. Пшеничная мука и хлеб выросли в цене на 52%.

В публикации отметили, что в категории мяса сильнее всего подорожали бройлеры, где на импортные цены выросли на 48%, а на местные — на 37%. Говядина же подросла в цене на 41%.

Среди молочных продуктов сильнее всего выросла цена на молоко в пакете, на 44%. Кефир подорожал почти на треть (32%), а сметана подскочила в стоимости на 41%. Яйца в среднем подорожали почти на треть, а вот цены на лук резко выросли на 168%.

7 апреля Postimees, ссылаясь на данные охранного предприятия Viking Security сообщил, что в Эстонии число краж в магазинах в период с января по март 2023 года подскочило на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая ситуация произошла из-за резкого ухудшения экономического положения населения.