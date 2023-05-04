Reuters: турецкий госбанк «Зираат» не будет участвовать в зерновой сделке без одобрения США и ООН

Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил Reuters, что банк «Зираат» не будет участвовать в обработке платежей за экспорт зерна из России без письменного одобрения США и ООН.

«Банк «Зираат» будет посредником в сделке с письменным одобрением и поручением США и ООН, как в примере с JP Morgan. Это не будет реализовано, если не будет письменного одобрения», — сказал собеседник агентства (цитата по ТАСС).

Срок действия зерновой сделки завершается 18 мая. 5 мая в Стамбуле пройдет встреча представителей делегаций Турции, России и Украины, на которой будет обсуждаться возможность продления черноморской инициативы.

3 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что проблема продления зерновой сделки связана с неисполнением требований России. По его словам, это, в том числе, касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие.

«Зираат банк» — государственный банк в Турции, который был основан в 1863 году. Предлагает поддержку коммерческих кредитов компаниям и торговцам, а также личные займы — потребительские кредиты, автокредиты и жилищные кредиты.