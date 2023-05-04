Концерн Henkel объявил о закрытии сделки по продаже активов в России за 54 млрд рублей

Концерн Henkel AG, производитель бытовой и промышленной химии, завершил продажу своих российских активов, цена сделки составляет 54 млрд рублей. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

«20 апреля 2023 года компания Henkel объявила о подписании соглашения о продаже своей бизнес-деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов. Henkel объявила о своем решении прекратить свою деятельность в России в прошлом году… Цена сделки составляет 54 миллиарда рублей (около 600 млн евро)», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что транзакция уже совершена.

Компания объявила о сделке 20 апреля. В консорциум, который будет владеть российскими активами концерна, вошли Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group. Сумма сделки составит 54 млрд руб. В компании отметили, что закрытие сделки произойдет в ближайшее время.

В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 9 февраля 2023 года было объявлено о приостановке деятельности концерна в РФ. В начале года «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries.