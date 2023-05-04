Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Концерн Henkel объявил о закрытии сделки по продаже активов в России за 54 млрд рублей

close
100%
Global Look Press

Концерн Henkel AG, производитель бытовой и промышленной химии, завершил продажу своих российских активов, цена сделки составляет 54 млрд рублей. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

«20 апреля 2023 года компания Henkel объявила о подписании соглашения о продаже своей бизнес-деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов. Henkel объявила о своем решении прекратить свою деятельность в России в прошлом году… Цена сделки составляет 54 миллиарда рублей (около 600 млн евро)», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что транзакция уже совершена.

Компания объявила о сделке 20 апреля. В консорциум, который будет владеть российскими активами концерна, вошли Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group. Сумма сделки составит 54 млрд руб. В компании отметили, что закрытие сделки произойдет в ближайшее время.

В апреле 2022 года Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 9 февраля 2023 года было объявлено о приостановке деятельности концерна в РФ. В начале года «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях